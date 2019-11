Alcaldes hacen un balance de la crisis: 'Echamos de menos la conducción en un momento complejo'

Los municipios han tomado la delantera a la hora de resolver la crisis social actual. Finalmente el próximo 15 de diciembre será el día en que la Asociación Chilena de Municipalidades llame a su anunciada consulta ciudadana, para pronunciarse ya no sobre la Nueva Constitución, sino sobre distintos aspectos de la agenda social. De esto, y del complejo momento que vive el país, Ciudadano ADN conversó en estudio con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y con sus similares de Arica, Antofagasta y Rancagua vía contacto telefónico.

La principal complejidad del escenario, según Castro, "tiene que ver con una violencia que no solamente no amaina, sino que toma ribetes inéditos", donde existe una "competencia de a quién condeno primero, la del lumpen o la de las violaciones a Derechos Humanos. La gran mayoría de los representantes políticos hace ambas condenas al mismo tiempo, que es lo que tenemos que hacer, pero nadie da soluciones".

El edil expresó con preocupación que "echamos de menos la conducción en un momento complejo de nuestro país, con la urgencia que requiere. Vemos que no está en el Gobierno".

Respecto a la postergación de la consulta ciudadana que la Asociación Chilena de Municipalidades planifica para el próximo 15 de diciembre, Castro expresó que "sabíamos las dificultades" a las que se enfrentarían, luego de que el Servel anunciara que no prestará apoyo. Ahora, la consulta abarcará "ya no temas constitucionales, sino un aporte en la priorización" de las demandas sociales.

Para la organización del evento cívico, los municipios contarán con el apoyo de mesas de trabajo compuestas por distintas ONG, con el fin de lograr un proceso "lo más parecido posible" a un plebiscito regular, y conocer la opinión ciudadana sobre "una vida más justa, más inclusiva y más feliz".

La consulta, finalmente, y según contó Castro, permitirá el voto a personas entre 14 y 20 años en una urna aparte, en una búsqueda de seguir "flexibilizando el proceso".

Durante la entrevista, Ciudadano ADN contactó telefónicamente al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. La ciudad lleva un balance de dos fallecidos, aunque "no ha estado tan golpeada por la destrucción, salvo en la quema de supermercados". Para el edil, en su ciudad "estamos todos mezclados, lo que ha sembrado poco resentimiento", pero manifestó su molestia por el "excesivo centralismo en la toma de decisiones, hasta para poner un semáforo. La gente siente que de Santiago nos tratan como imbéciles que no tienen capacidad de tomar decisiones".

Antofagasta es una ciudad que ha vivido actos de violencia más alarmantes, incluyendo el atropello de varios manifestantes. Su alcaldesa, Karen Rojo, expresó que "obviamente que la violencia no se justifica, pero ha sido súper complicado el escenario. Carabineros no da abasto. No sé si tiene que venir un líder religioso, espiritual, no sé cómo se puede abordar esto. Aquí nadie sale favorecido. Todos somos víctimas", aunque hizo un mea culpa desde su posición. "Cometimos muchos errores, tenemos que enfrentar esto en conjunto. Paremos. No queremos más violencia".

Por último, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, también hizo un balance de la violencia en su comuna, que incluyó destrucción de mobiliario público como semáforos, además de bencineras. "Son hechos repudiables y no he escuchado a actores políticos de la región repudiarlos con la energía que merece", expresó. En la ciudad se cancelaron los fuegos pirotécnicos de fin de año "porque no estaban las condiciones y no era el momento de celebraciones", y los recursos se destinarán a ayudas para alimentos a personas vulnerables, incluyendo adultos mayores. También tuvo críticas para la desigualdad y centralización que afecta a las regiones, graficada en "que sigan desconfiando de los municipios en la asignación de recursos".