Alcalde Jadue aclaró que AChM no ha propuesto postergar la elección de gobernadores

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aclaró que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) no ha propuesto postergar la elección de gobernadores fijada para octubre.

"No hay ningún grupo de alcaldes que esté proponiendo que esto se corra. Y si alguien tiene esa opinión, la verdad es que no está entendiendo lo que pasa en Chile, porque si no hay condiciones para hacer una elección, no hay condición para hacer ninguna (ni de alcaldes, ni plebiscito)", aseveró el jefe comunal.

Manifestaciones por PSU

Por otra parte, el alcalde hizo un llamado a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) a no impedir que las personas rindan la Prueba de Selección Universitaria (PSU), este lunes 27 y martes 28 de enero.

"Yo estoy completamente de acuerdo con lo que discuten los estudiantes, en términos que me parece que el proceso de selección es absurdo, está obsoleto, que las pruebas estandarizadas debieran desaparecer. De hecho, en Recoleta las hemos estado haciendo desaparecer, porque no miden nada, y ayudan solo a segmentar y a segregar", comenzó sosteniendo el jefe comunal.

"Sin embargo, no estoy de acuerdo con que se le impida a otros ejercer el derecho a dar la prueba, y por lo tanto, estando de acuerdo con ellos, yo hago un llamado para que no se le impida a nadie dar la prueba, a los que quieran dar la prueba", sostuvo.

Concluyendo que "y si hay manifestaciones, que hayan, pero que sean manifestaciones pacíficas y con el respeto debido, para que todos puedan, porque además, hay un tema bien relevante que creo que muchos se han olvidado: este es el último año de la PSU".