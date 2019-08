Alcalde de Til Til rechaza nuevo vertedero: 'Cuando te levantas, en la mañana respiras caca'

El alcalde de Til Til, Nelson Orellana, aseguró que la comunidad de su comuna buscará evitar que se instale un nuevo vertedero, esta vez uno de la empresa Ciclo dedicado a residuos tóxicos. Para ello ya presentaron un recurso en tribunales.

En conversación con ADN Hoy, la autoridad reclamó que los tribunales ambientales sigan evaluando proyectos de manera individual sin considerar la carga ambiental con la que ya cuenta Til Til.

"Se van analizando por intereses que escapan a la comuna”, dijo, sin considerar “la acumulación de todos estos efectos que son fatales”.

"El efecto es que cuando te levantas en la mañana respiras caca, cuando te levantas en la mañana tienes moscas, que ya no puedes hacer un pozo porque las aguas están contaminadas, que a las once de la noche no puedes respirar y la gente tiene que encerrarse en sus habitaciones con desodorante ambiental porque los olores son terribles”.

“No necesitamos un estudio para saber si estamos contaminados o no. La contaminación se huele todos los días y se ve todos los días”, recalcó.