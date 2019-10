Alcalde de Curicó, Javier Muñoz: 'No había ninguna razón para haber disparado'

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, se declaró "violentamente golpeado por esta noticia", la del asesinato del joven José Miguel Uribe Antipani, de 25 años, a manos de un efectivo del Ejército, en el marco de las movilizaciones que se viven en la ciudad y en todo el resto del país.

En conversación telefónica con Ciudadano ADN, comentó que “no teníamos claridad completa de lo que había ocurrido, sí muchos indicios. Pero hoy se confirmó que un efectivo del Ejército habría sido autor de la muerte de este joven de 25 años, padre de un pequeño de un año dos meses, y no habría ninguna razón para haber disparado".

Según explicó el jefe comunal, en su ciudad "ayer se desarrolló una multitudinaria marcha que llegó a la carretera, donde la gente se organizó para tener un cuidado por la ciudad. Incluso iban los chiquillos recogiendo la basura y las colillas de la marcha. Una manifestación ejemplar, de las que no salen en los medios de comunicación". Enseguida, según relató, en el momento en que "la marcha va hacia el norte, se baja el efectivo y dispara".

En su región, enfatizó la autoridad, no existen medidas de excepción, por lo que "no entendemos qué hacían los militares ahí y menos que hayan hecho uso de su arma de fuego. No había una razón para aquello". Muñoz prosiguió: "me pregunto, si sin estado de excepción ocurre esto, ¿qué podría ocurrir con esa presencia declarada y definitiva?".

Además, "se han llevado efectivos policiales a Talca, desprotegiendo a Curicó, y yo exijo que vuelvan a la ciudad. Hay responsabilidades", y por eso, "desde Curicó me siento con la autoridad para exigir la renuncia del ministro del Interior".

"Entiendo que la persona que hizo los disparos fue por instrucción de su superior jerárquico, y se entregó", señaló el alcalde, que ante toda la situación de manifestaciones y actuar policial, quiso "hacer un llamado al autocuidado y la responsabilidad -porque seguramente vamos a tener nuevas manifestaciones-, a que cuidemos este Curicó para las futuras generaciones".