Alcalde de Cerro Navia y consulta ciudadana: 'Lo más probable es que no se haga'

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, respecto a la consulta ciudadana sobre una nueva Constitución que realizarían los municipios, fijada para el 7 y 8 de diciembre, adelantó en ADN Hoy que está "todavía en la definición, siendo honesto, pero lo más probable es que no se haga".

Esto, porque según lo que ha conversado por un grupo de WhatsApp con los alcaldes, hasta ahora ninguno "ha planteado mantener la consulta".

Respecto al plebiscito acordado por el Gobierno y los parlamentarios, señaló que con "un grupo de alcaldes queremos impulsar que se permita a los menores de 18 años (evaluar qué es más prudente, mayores de 16 o 14 años), pero jóvenes que tienen una edad distinta a la que hoy es el límite, también puedan participar (...) Creemos que es importante aprovechar este impulso y sumarlos, incorporar más miradas".

Autoexclusión del PC

El jefe comunal, un exmilitante del Partido Comunista, se refirió a la autoexclusión del PC en el acuerdo para una nueva Constitución: "me parece que es un error, no era el momento. Si no te envían una invitación formal por correo o qué sé yo, igual hay que estar. Esto es un acuerdo -a mí juicio- que beneficia a la inmensa mayoría", opinó.

"Espero que sí se hagan parte del proceso, que puedan presentar sus propuestas e ideas, y que llamar a votar en el plebiscito, a pesar de no suscribir el acuerdo. Yo creo la democracia se resuelve con más democracia, y las crisis se resuelven con más y mejor política. ¡Ojo! Y eso significa sentarse con los que piensan distinto, no con solo los que piensan igual, porque si en esta sociedad todos pensáramos igual, sería bastante monocolor, la riqueza es que seamos tan distintos", concluyó.