Aguilar respondió a Cubillos tras advertencia de no pagar días no trabajados: 'No logra asustar'

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, advirtió a los profesores de no pagar los días no trabajados por el paro docente que inició el 3 de junio, a lo que el representante del gremio, Mario Aguilar, respondió.

"El propio Colegio de Profesores dijo que esta paralización no era por más recursos. Por tanto parecería bastante curioso que al final no se terminara esta paralización solo por un tema de recursos, sobretodo cuando se están invirtiendo al año US$ 1.200 millones adicionales en los últimos tres años, producto de la ley de desarrollo profesional docente", aseguró Cubillos a Canal 13.

Agregando que "creemos que las clases que se recuperan son las que se pagan, así que las no se recuperan no se pagan. Si el paro sigue y no se pueden recalendarizar las clases, es evidente que las clases que no se hacen, no se pagan".

Respuesta de Aguilar

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseveró que "las declaraciones de la ministra de Educación, donde amenaza al profesorado que si no depone su paro se le efectuarán descuentos, ciertamente no son una contribución, todo lo contrario".

"Ese tono duro y amenazante me parece mal y equivocado. La ministra tiene poca percepción del profesorado. Si cree que así amedrenta mis colegas, no nos conoce... Esto ha fortalecido a mis colegas. No conoce la mentalidad docente. El compañerismo nuestro es muy importante", sostuvo.

Concluyendo que "se equivoca una vez más la ministra. No logra asustar. Su intento de obligar, no produce el efecto que ella espera. Usted no conoce a los profesores si cree que se van a asustar por sus amenazas".

Luego de recibir la propuesta de acuerdos del Mineduc, los profesores deberán votar el lunes 1 de julio para determinar si ponen fin al paro o continúan con la medida de presión.