Académico UDP: 'Señor taxista, haga algo inteligente: súbase a Uber. Tiene el doble de ingreso'

El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Universidad Diego Portales (UDP), Alfredo Barriga, se refirió a la aprobación del proyecto de reforma tributaria del Gobierno por parte de la Cámara de Diputados.

"Rappi y todo lo demás es cierto que va a tener un gravamen. Tiene que haber una justicia tributaria", sostuvo.

Respecto a lo que muchos plantean, que esta alza generaría cesantía, Barriga aseguró que "no sé si va a ser para tanto. Como usuario de Rappi, Pedidos ya y todos estos de de acá, si me dicen mañana: todo esto subió un 19%, no creo que lo deje de usar".

Sucede lo mismo con Netflix o Cornershop, debido a que es más "cómodo" y "fácil", por lo que las personas no dejarían de usar estos servicios.

La digitalización

Respecto a la digitalización de la economía explicó que "va ir 'generando una menor base imponible', porque la provisión de productos y servicios es a un costo mucho más bajo. Salen ganando los consumidores de todas maneras, si sale más barato".

Asimismo, sostuvo que "el porcentaje de utilización de vehículo en Uber es de un 65%, en taxis es de un 30%. Señor taxista, haga algo inteligente: súbase a Uber. Tiene el doble de ingreso. ¡Se acabó el cuento!".

Concluyendo que "es un cambio de paradigma, es un cambio del modelo de economía. Lamentablemente, no veo a nadie todavía en Chile asimilando de que tenemos que resolver problemas del siglo XXI, con mentalidad del siglo XXI, no con mentalidad del siglo XX".