Acádemico U. de Concepción por carretera hídrica: En el sur no nos sobra el agua

Llevar agua desde los ríos del sur de Chile hasta Atacama. Esa es la propuesta presentada por el Ministerio de Obras Públicas, lo que consiste en una carretera hídrica que recorrería miles de kilómetros con el objetivo de mitigar el impacto de la sequía que azota al país.

Ante esto, el académico del Departamento del Recurso Hídrico la Universidad de Concepción, José Luis Arumí, sostuvo en ADN Hoy que en la zona sur de Chile "no nos sobra el agua" y que "no hay estudios factibles" sobre que la carretera hídrica sea realmente "factible".



"Esto nace de una percepción de que aquí sobreabunda el agua, pero nosotros que estamos acá en esta zona y que lidiamos con el manejo del agua, nos damos cuenta de que no nos sobra el agua, al contrario, hay una disminución constante de precipitaciones. Por lo tanto, nos sentimos amenazados también por el cambio climático", expresó.

"Cuando aparece esta iniciativa que dice 'no, en el sur sobra el agua y vamos a llevar el agua hacia el norte', la verdad es que genera una angustia muy grande dentro de la comunidad de la zona", afirmó.

"Este proyecto se promueve, pero no conocemos cuáles son las bases técnicas (...) Tender una tubería de varios miles de kilómetros a un costo de varios miles de millones de dólares, eso es lo que a uno le asusta, porque tampoco hay estudios que digan que esto realmente es factible", aseveró.

El profesor Arumí destacó que hay otras alternativas que podrían estudiarse, como la desalación, el reciclaje y el tratamiento de aguas y carreteras hídricas diferentes a la propuesta.