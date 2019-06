Abogado de Fernanda Maciel: 'Hubo poca rigurosidad en la búsqueda y en la investigación'

Durante la tarde del lunes la Sección Encargo de Personas de Carabineros encontró los restos de Fernanda Maciel, joven que desapareció en Conchalí el 10 de Febrero de 2018; la joven, presentaba un embarazo de varios meses.

El abogado de la familia, Pedro Díaz, señaló que "hubo poca rigurosidad en la búsqueda, hubo poca rigurosidad en la investigación, nunca se manejó como un caso importante de una persona. Les preguntamos 'revisaron esto, revisaron el techo, las paredes? y nos intentaron decir que esa bodega la habían revisado de pie a cabeza y ¿qué explicación me pueden dar ahora?", afirmó.

Para finalizar, el abogado dijo que "hoy día no podemos hacer análisis de lo que no se hizo, sino de lo que negligentemente se hizo y no en los plazos, y para todo hay justificación", finalizó.

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, se refirió al crimen de Fernanda, indicando que "estamos siguiendo muy de cerca la recopilación de todos los antecedentes mañana un equipo de nuestras abogadas va a concurrir a la audiencia de formalización. Nuestro gobierno siempre va a confiar en la reacción oportuna y eficaz de las instituciones que tienen responsabilidad en esta materia".

El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, indicó que "todo lo que es parte de la investigación es respuesta que tiene que dar el fiscal porque yo desconozco por completo y no me corresponde a mí, porque no tengo competencia alguna en esa materia. No conozco el informe de la PDI, ni debo conocerlo porque es una investigación penal", afirmó el mandatario.

Mañana se realizará la audiencia de formalización de Felipe Rojas de 25 años, por homicidio, aborto, entre otras.

Las posibles causas de la muerte de Fernanda, según información preliminar de la autopsia que realizó el Servicio Médico Legal (SML) el martes, son estrangulamiento y golpe en la cabeza.