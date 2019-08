Abogado de Cecilia Pérez por acusación del PS: 'No cabe una denuncia de esa naturaleza'

La polémica por los dichos de la ministra Secretaria de Gobierno, Cecilia Pérez, contra personeros del Partido Socialista (PS) sigue generando repercusiones, luego de que la vocera insinuara vínculos de algunos miembros de dicho partido con el narcotráfico.

Tras no disculparse y encontrar además el apoyo en el presidente Sebastián Piñera, los senadores Yasna Provoste (DC), Rabindranath Quinteros (PS) y Pedro Araya (Independiente) se reunieron el viernes por la mañana con el fiscal nacional Jorge Abbott, para presentar una denuncia formal contra la secretaria de Estado.

Es por ello que la titular del Segegob confirmó que el abogado Luis Hermosilla asumirá su defensa en la acusación, asegurando además que será ella, de su bolsillo, quien pague los gastos de la asesoría legal.

Con el presente panorama, Hermosilla salió a defender los dichos de Pérez, asegurando que: "a mi me parece que están haciendo un ejercicio abusivo del derecho. Ellos no están usando herramientas que son propios del mundo de la política, que son las que deberían usar, si no que usan herramientas penales, las que son más exigentes y que están establecidas para otro tipos de casos", comentó.

"No cabe una denuncia de esta natureleza, no se reunen los requisitos. Estamos pidiendo la declaración voluntaria y a la brevedad posible de la ministra. Ella está totalmente a disposición de hacerlo", cerró Hermosilla sobre su defendida.