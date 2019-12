Abbott y ataques al Metro: Gobierno entregó 'información de fuentes abiertas'

Con información de Manuel Palominos

Este jueves se desarrolló en La Moneda una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, encabezada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Hasta la cita llegaron autoridades policiales, municipales y de gobiernos locales, además del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Tras la actividad, el persecutor fue consultado por las declaraciones que realizó el Presidente Sebastián Piñera, respecto de una supuesta intervención de extranjeros en los ataques del Metro, además del presunto uso de "tecnología de punta" remarcada por el propio Mandatario.

Abbott repasó estos puntos luego de una entrevista a Radio Infinita, en la que respondió a la vocera Karla Rubilar sobre ciertas contradicciones con el fiscal Manuel Guerra en torno a la información emanada desde La Moneda.

"Se nos ha entregado alguna información de fuentes abiertas, no información de inteligencia, puesto que eso debe entregarse a través de los mecanismos legales, es decir, las jefaturas de inteligencia deben entregarlas al Ministerio Público", señaló Abbott tras la reunión con el Consejo.

El fiscal nacional subrayó que dicha información "se nos hará llegar a la brevedad" y declinó profundizar en los dichos del Presidente Piñera: "A mí no me corresponde valorar si hay una equivocación o no. En términos de investigación, reitero, hay mecanismos legales que se establecen para los efectos de canalizar esa información y esos mecanismos son los que están actualmente en curso”.