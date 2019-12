Abbott respondió a Rubilar por dichos sobre él, fiscal Guerra y ataques al Metro

El fiscal nacional, Jorge Abbott, refutó a la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, por las declaraciones que hizo sobre él y el fiscal Manuel Guerra.

Esto, porque el persecutor afirmó sobre los ataques al Metro de Santiago en radio Infinita que "no tenemos, hasta la fecha, la presencia de grupos de extranjeros que se hayan organizado para ese fin y hasta donde conozco, tampoco tenemos la presencia de ningún grupo organizado extranjero en ninguna de las otras fiscalías regionales de Santiago y del resto del país".

Agregando que los incidentes mencionados responden a un nivel de organización "bastante precaria".

Ante estas declaraciones, durante su vocería del miércoles, Rubilar sostuvo que "el fiscal Manuel Guerra contradice las declaraciones del fiscal Abbott que habla que hay indicios en esta materia, y también lo dice el director de la Policía de Investigaciones. La información que existe, está puesta a disposición de la Fiscalía también por los organismos de la inteligencia".

Al respecto, Abbott en conversación con La Tercera respondió que "no existe ninguna contradicción entre lo que ha afirmado el fiscal Guerra y lo que he dicho yo con anterioridad a esta fecha. El Ministerio Público no ha recibido ningún antecedente o información de los organismos de inteligencia, ni ningún otro órgano del Estado, que tenga relación con la existencia de organizaciones que hayan estado detrás de estos atentados".

De igual forma, calificó como "absolutamente falso" que hayan asegurado que los ataques a estaciones de Metro provengan de grupos criminales organizados.

"Todo esto que he dicho fue refrendado en el consejo de fiscales de la semana pasada: a ningún fiscal regional del país le ha llegado información de inteligencia del Gobierno, ni ninguno ha identificado organizaciones criminales tras incendios, atentados al Metro y otros", concluyó.