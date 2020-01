Abbott por informe Big Data: 'No hemos encontrado ningún valor'

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, habló con respecto al comentado informe Big Data del Gobierno, indicando que no ha tenido importancia tanto su origen como la información.



"Simplemente, en lo que dice relación con ese informe, este me fue entregado por el señor ministro del Interior (Gonzalo Blumel) y simplemente nosotros hemos tomado ese informe como antecedentes que provienen de fuentes abiertas de redes sociales y que eventualmente podrían tener algún valor en alguna investigación. Por ahora, no hemos encontrado ningún valor y en consecuencia no ha sido necesario indagar el origen del mismo", expresó.



Abbott reconoció que si de ese informe se tuvieran "antecedentes que pudiéramos hacer valer en juicio, pues bien tendríamos que investigar cuál es el origen de ese informe porque, al momento de incorporarlo en un juicio, tenemos que demostrar la trazabilidad del mismo: quién realizó ese informe, cómo llegó a nuestras manos y, en consecuencia, también citar a declarar a quienes realizaron el mismo".



Los dichos de Abbott se condicen con lo estipulado por el fiscal regional sur, Héctor Barros, quien manifestó que "ese informe lo hemos recibido de parte del fiscal nacional y lo tenemos incorporado en la carpeta investigativa. Es parte de otra serie de antecedentes con los cuales estamos haciendo algunas diligencias".