Abbott desestimó la designación de un fiscal exclusivo por incidentes en el IN

Tras los últimos incidentes ocurridos en el Instituto Nacional, el fiscal nacional, Jorge Abbott, desestimó que se designará un persecutor exclusivo para investigar los hechos de violencia dentro de la institución educativa, a pesar de la intención del Gobierno.



A su juicio, el colocar a alguien en específico para dicho caso no agregará valor a la investigación en torno a estos episodios.



Abbott manifestó que "la presencia de un fiscal exclusivo, la verdad, no agrega demasiado valor a la investigación. Porque este es un trabajo en el que tiene que ver fundamentalmente la policía, en que tiene que ver la inteligencia. Y no tiene que ver con la instrucción que da el fiscal, sino que particularmente en el trabajo que se hace conjuntamente con la policía".



Por otra parte, el fiscal afirmó que la mejor medida es "un trabajo más conjunto, más eficaz de las propias policías y también un trabajo de inteligencia que nosotros echamos de menos en este conflicto del Instituto Nacional".