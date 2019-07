41% de los cesantes en Chile poseen diploma de educación técnica o universitaria

En Chile, del 100% de trabajadores, un 41% del total de desocupados cuentan con un diploma de educación superior, esto corresponde a 267.580 personas cesantes. Mientras que el restante sin título, suman 381.240 personas.

Así lo informó LUN, quienes informaron que según el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Gabián Duarte, las cifras del INE, con respecto a los titulados cesantes, corresponden "un 95% a personas que recién se han titulado y están buscando empleo. En promedio, ese sector debe llevar unos tres meses buscando trabajo. Ahí, la experiencia puede jugar un rol importante", señaló.

"Corresponden a los millenials", dijo la académica de la FEN U. de Chile y subgerenta de Servipag, Pilar Ugarte, quien comenta que "no suelen ser contratados porque no tienen o no adquirieron todo lo que son las habilidades blandas. Estas pueden ser desde la tolerancia a la frustración, hasta el manejo de conflictos", indicó.

La académica también opinó sobre los paquetes que ofrecen las universidades de pregrado y postgrado, señalando que "esto tiene implicancias a la hora de buscar trabaja en su área porque el postgrado comprende recoger experiencia de los compañeros que quizás no han tenido tampoco experiencia en terreno. Por ende, se sale del magíster de la universidad pero sin experiencia", manifestó.

El total de desocupados suma 648.820 personas, en donde 1550 nunca estudiaron, 378.800 quedaron en algún ciclo de la educación primaria o secundaria, 95.780 personas con educación técnica, 158.330 con cartón universitario, 12.990 con postítulo y maestrías y 480 con doctorado.