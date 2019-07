19 funcionarios de Carabineros serán formalizados por fraude al fisco

Con la información de Axel Troncoso

Son 19 funcionarios de Carabineros, 18 mujeres y 1 hombre que serán formalizados por el delito de fraude al fisco por un monto cercano a los 300 millones de pesos, una indagatoria liderada por el Ministerio Público y que comenzó en el año 2016.

Los funcionarios policiales recibían esta subvención para el pago de jardines infantiles pero no enviaban a sus hijos a esos recintos educacionales, según se ha detallado, los Carabineros vinculados con este caso, llegaron a un acuerdo con 3 personas que tenían la administración de un jardín infantil y así lograban quedarse con la mitad del dinero mediante pagos en cheque o efectivo por parte de este jardín involucrado.

Además, el fiscal vocero del Ministerio Público de la región de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que la investigación aún se encuentra en curso y que no se descartan nuevos imputados, indicando que el número total podría llegar a 100 personas: "En total hay 7 jardines infantiles que están siendo objeto de investigación, la cantidad de funcionarios involucrados, que no corresponde exclusivamente a Carabineros, sino también a funcionarios municipales, alrededor de 100 funcionarios, y los montos todavía no se han determinado completamente pero van a seguir las mismas líneas de investigación que ya tenemos hasta el momento y que permitió formalizar", indicó.

Desde la institución aseguraron que ya hay un sumario en curso contra de estos 19 funcionarios policiales que serán formalizados en septiembre. El jefe de Orden y Seguridad de la institución, Ricardo Yañez, señaló "yo creo que hay que esperar que los procesos continúen, las certezas administrativas que tienen que entregar los procesos administrativos, los sumarios que se están llevando a cabo y obviamente la investigación penal que lleva el Ministerio Público. Dejemos que eso funcione, dejemos que haya un debido proceso. Los Carabineros también tienen derecho como cualquier persona y eso debe respetarse, hay un sumario y ese sumario mientras no esté dictaminado, finiquitado, no se establecerán las responsabilidades de las personas que están involucradas", finalizó.

Desde el Ministerio Público, indicaron que en esta investigación se podrían presentar las querellas correspondientes contra estos funcionarios policiales y no se descarta la acción del Consejo de Defensa del Estado.