Vocera: Argentina está en recesión, mientras Chile es un país que crece

Durante el mediodía, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, analizó el resultado de las elecciones primarias presidenciales que se llevaron a cabo en Argentina, marcando una distancia entre lo que atraviesa la nación trasandina con la chilena.



La autoridad expresó que obviamente los resultados "nos van a afectar, nos van a impactar, pero la economía chilena y la argentina en situaciones muy distintas".



A su juicio, en materia económica "somos países distintos, podemos tener amistades y trabajo concordante, pero Argentina está en recesión, Chile hoy día es un país que crece y que está a la punta del crecimiento económico de los países hermanos".



Para ejemplificar, Pérez detalló que "Colombia está estancado, Brasil está estancado, México está estancado, Perú creciendo al 3%, el Fondo Monetario Internacional hace dos semanas atrás señalaba que Chile iba a crecer este año a un 3,2% y Perú a un 3%, eso quiere decir que no hay comparación y quiere decir que nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para activar el crecimiento económico. Entonces no hagamos comparaciones que no son reales".