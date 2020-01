Varias aerolíneas desviaron sus vuelos para evitar el cielo de Irán e Irak

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, emtió una prohibición a las aerolíneas del país para que sus aviones no pasen a cielos de Irán e Irak.

La medida la dio a conocer la FAA en su cuenta de Twitter luego del ataque iraní a las bases aéreas que tenían personal estadounidense en Irak.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3