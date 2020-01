'Un violador en tu camino' de Las Tesis se hace presente en juicio contra Harvey Weinstein

La performance "Un violador en tu camino" de Las Tesis, creada en el contexto del estallido social chileno, sigue repercutiendo en otras latitudes. Un grupo de mujeres en Nueva York realizó este viernes esta intervención, en las afueras de los tribunales donde se realiza el juicio contra el productor Harvey Weinstein.

Este viernes se desarrolla la cuarta jornada de alegatos en torno al magnate hollywoodense, acusado de múltiples acosos y abusos sexuales contra mujeres de la industria. Por esta razón, un grupo de feministas se congregó usando gorros rojos, vestidas de negro y con vendajes en los ojos.

La frase principal de la performance, "el violador eres tú", se traduce al inglés como "the rapist is you", que fue lo que cantó este grupo en alusión a Weinstein. Más tarde, el grupo se trasladó al Trump Hotel, ubicado cerca del Central Park.

Algunas imágenes de la intervención fueron captadas por Emma Gray, reportera del Huffington Post.

“Un Vialador en Tu Camino” was written by Chilean feminist group LasTesis and has been performed around the world. pic.twitter.com/9TSrMQOkqp