Un segundo informante se sumó a las denuncias en contra de Donald Trump que abrieron el impeachment

Malas noticias para Washington. Un segundo informante será representado por los abogados del funcionario de inteligencia que denunció las eventuales presiones de Donald Trump a Ucrania para que le ayudaran en su campaña electoral. La cadena ABC asegura que se trataría de un agente de inteligencia que conoce directamente las interacciones del mandatario republicano. La aparición de un nuevo "whistleblower" suma pruebas a la investigación del impeachment en contra del jefe de la Casa Blanca.

El proceso de destitución del gobernante se basa en la información de que en una conversación telefónica Trump le solicitó el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, investigar las actividades en el país europeo del hijo de su rival electoral Joe Biden. Informa El País que los demócratas consideran que el hecho puede constituir un "delito o falta grave" para el que la Constitución considera el juicio político. La primera denuncia incluye conversaciones con "más de media docena” de funcionarios.

Informa The New York Times que el segundo informante conoce de forma directa los tratos de Trump con Ucrania. "Confirmo que mi despacho y mi equipo representamos a varios denunciantes", informó el abogado Andrew Bakaj. El equipo de juristas precisó a The Washington Post que el segundo denunciante conversó con el inspector general de inteligencia, pero que no presentó su queja porque "no lo necesita". El primer denunciante oficializó su escrito por vía oficial durante septiembre.

El Times asegura que el informante sería un agente de la CIA destinado en la Casa Blanca y que se alarmó al ver las presiones de Washington a Kiev. Por ello habló con diversos testigos y redactó un informe para sus superiores. La conversación telefónica Trump-Zelenski ocurrió el 25 de julio y un registro expone su petición de que se investiguen las actividades de Hunter Biden. Unos mensajes de texto muestran cómo Trump hizo depender la visita oficial a la Casa Blanca de Zelenski a que abriera esa indagatoria.