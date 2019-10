Turquía bombardeó el norte de Siria para afectar las líneas de suministro kurdas

El ejército de Turquía afinó los preparativos para invadir la zona norte de Siria que controlan las milicias kurdas y espera "la orden de las autoridades políticas" para avanzar en territorio extranjero, informa el diario local Hürriyet. A modo de preparación los militares turcos efectuaron bombardeos en la parte más septentrional de la frontera entre Siria e Irak. Se trató de "cortar las líneas de suministro, incluidas de armamento" de las milicias kurdas, explicaron fuentes de seguridad a la agencia Reuters.

Este martes Turquía efectuó ataques contra las milicias kurdas en la localidad de Ras al Ayn, según informó el Centro de Operaciones Militares de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). "No se produjeron heridos entre nuestras fuerzas. No respondimos ante este ataque no provocado. Estamos preparados para defender al pueblo", aseguró las FDS. Ankara busca controlar una franja de 30 kilómetros de profundidad al sur de su frontera y que se extienda a lo largo de 450 kilómetros.

El Ministerio de Defensa de Turquía anunció que "establecer una zona de seguridad-corredor de paz es imperativo para garantizar la estabilidad y la paz en nuestra región y permitir una vida segura para los sirios. Las Fuerzas Armadas de Turquía jamás permitirán que se conforme un corredor terrorista en nuestra frontera. Todos los preparativos para la operación han sido completados". Informa El País que el objetivo turco es expulsar a las FDS y en especial a las YPG, una milicia kurda vinculada al PKK.

Este martes hubo traslado de vehículos militares de Turquía en la frontera con Siria, mientras sus drones obtenían imágenes de los movimientos kurdos en territorio sirio. Los medios turcos aseguraron que convoyes de camiones -cargando tanques y artillería- se dirigieron a la localidad de Akçakale, vecina a la localidad de Tel Abyad, uno de los puntos por donde pretenden ingresar las tropas turcas. Por la frontera de Bab al Salama y de Yarablus, otros convoyes entraron a zonas controladas por el ejército turco.

"El Ejército turco establecerá varias cabezas de puente en territorio sirio y de allí irá avanzando tratando de evitar las zonas residenciales, donde las FDS pueden utilizar escudos humanos, explosivos y francotiradores. Aunque el terreno es llano, no creo que vaya a ser una campaña fácil pues las FDS tienen sofisticadas armas antitanque y antiaéreas", recalcó a El País el analista militar y exoficial Abdullah Agar. Ante la superioridad militar turca, las FDS evalún algún tipo de acuerdo con Siria y Rusia.

Rusia fue ambigua sobre los planes de Turquía, aunque el ministro de exteriores Serguéi Lavrov telefoneó a su homólogo turco Mevlüt Çavusoglu, para conocer los detalles de la ofensiva. Irán rechazó una intervención turca. La Unión Europea, Francia y el Reino Unido criticaron las "acciones unilaterales" de Turquía en la zona, donde tienen desplegados efectivos militares. Donald Trump amenazó con hundir económicamente a los turcos en caso de que sus tropas hagan algo que no le guste en territorio sirio.