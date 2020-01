Trump y muerte de Qassem Soleimani: 'Debió ser eliminado hace muchos años'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, argumentando que prepara atentados para matar ciudadanos estadounidenses.

“Ha matado o herido gravemente a miles de americanos por un periodo extendido de tiempo y estaba planeando matar muchos más, pero lo atrapamos”, escribió el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....