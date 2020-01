Trump presentó su plan de paz para Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su plan de paz para el conflicto entre israelíes y palestino, el que contempla la creación de dos estados independientes.

La iniciativa contempla el establecimiento de la capital palestina en Jerusalén Este.

“Este mapa duplicará el territorio de los palestinos, con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada”, dijo el mandatario, acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente aclaró que Jerusalén permanecerá como la “capital indivisible” de Israel.

Netanyahu dijo que se trataba de “un día histórico”, y confirmó que su país mantendrá la soberanía sobre la zona del valle de Jordania.

También ratificó que Estados Unidos reconocerá los asentamientos israelíes en esa área, lo que significaría la anexión de alrededor del 30% del territorio de Cisjordania.

El primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, durante el lunes, pidió a la comunidad internacional rechazar el acuerdo.

“Queremos que la comunidad internacional no sea un socio en este acuerdo, ya que contradice el alfabeto del Derecho Internacional y los derechos inalienables de nuestro pueblo”, dijo.

“Este plan no devuelve la tierra ocupada a su pueblo, no reconoce las fronteras de 1967, no reconoce Jerusalén como territorio ocupado, sino que se lo da a Israel como capital, lanza una guerra financiera contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), cierra la oficina de Palestina en Washington y trabaja para secar las fuentes financieras de la Autoridad Palestina”, explicó.