Trump lanzó ataque xenófobo contra parlamentarias: '¿Por qué no vuelven a sus países?'

Donald Trump atacó a cuatro congresistas demócratas de diferentes razas y orígenes y las instó a que "vuelvan a sus países" en lugar de "decir al país más poderoso de la tierra cómo debe gobernarse".

Si bien no las nombra, el mensaje está dirigido a las representantes, todas críticas de su política migratoria, Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en Nueva York y de origen puertorriqueño; la afroamericana Ayanna Pressley, nacida en Cincinatti y criada en Chicago; Rashida Tlaib, natural de Detroit de padres palestinos; e Ihlan Omar, que llegó a EE.UU. de niña procedente de Somalia.

"Qué interesante ver a las congresistas demócratas 'progresistas', que proceden de países cuyos Gobiernos son una completa y total catástrofe, y los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (ni siquiera funcionan), decir en voz alta y con desprecio al pueblo de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa sobre la Tierra, cómo llevar el Gobierno", publicó el presidente de Estados Unidos.

"¿Por qué no vuelven a sus países y ayudan a arreglar esos lugares, que están totalmente rotos e infectados de crímenes. Entonces que vuelvan aquí y nos digan cómo se hace", agregó.

"Esos sitios las necesitan mucho, no se irán lo bastante rápido. ¡Estoy seguro de que Nancy Pelosi estará encantada de pagarles el viaje!", sumó en otro mensaje.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......