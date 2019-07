Tiroteo en festival en EEUU dejó a 11 personas heridas

Un tiroteo se registró durante este domingo en un festival gastronómico, desarrollado en Gilroy, en California, Estados Unidos.



De acuerdo a medios internacionales, 11 personas a lo menos resultaron heridas por el ataque, el cual habría sido presuntamente efectuado por un joven de 20 años.



El evento en cuestión se llama Gilroy Garlic Festival, que se lleva a cabo en el Christmas Hill Park, y se caracteriza por ser uno de los más grandes de Estados Unidos.



Como suele ocurrir en estos casos, en redes sociales ya hay registros acerca de este episodio de violencia en Norteamérica.

#BREAKING: 11 people are down after a mass shooting at the Gilroy Garlic Factory in California. pic.twitter.com/XvcARoyHAF