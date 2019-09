Temer reconoció que hubo un golpe de estado para sacar a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil

Entre abril y mayo de 2016 el congreso brasilero votó a favor de la destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff. En medio de la polémica asumió el gobierno interino Michel Temer. A más de tres años de la crisis institucional de Brasil el exgobernante reconoció que ese juicio político fue un golpe de estado.

"Yo jamás apoyé ni hice nada para que se diera el golpe", dijo Temer en el programa Roda Viva del canal TV Cultura, agregando sobre el impeachment que "la gente decía: Temer es golpista; y que yo había apoyado el golpe, pero al contrario de eso, nunca apoyé ni me empeñé en que se produjera el golpe".

En la entrevista el ex mandatario interino precisó que "no imaginaba llegar a presidente de esa manera", y ante la consulta de uno de los periodistas sobre si había conspirado para sacar a Rousseff del Palacio do Planalto, la casa de gobierno en Brasilia, la figura del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) enfatizó que "no".

Michel temer también acotó que su Luiz Inácio Lula Da Silva hubiera sido nombrado ministro de la presidencia en 2015, el juicio político en contra de Dila Roussef no hubiera tenido éxito. "Él tenía buenos contactos en el Congreso", comentó el ex parlamentario brasilero. El fracaso de la nominación implica al actual ministro Sérgio Moro.

El entonces juez divulgó una conversación entre Lula y Dilma sobre los términos de la posesión del cargo, para que luego el Supremo Tribunal Federal impidiera su nombramiento. Moro también está vinculado al irregular manejo que como juez hizo del ministerio público para procesar al exmandatario del PT en el Caso Lava Jato.

Dilma Rousseff utilizó Twitter para comentar los dichos de Temer en televisión y aclaró que "admitió que yo sufrí un golpe de estado y dijo que si Lula hubiera estado en mi gobierno no habría habido impeachment" y que "lo que Temer no dijo fue que el golpe de 2016 se produjo para encuadrar a Brasil dentro del neoliberalismo".