Tabaré Vázquez informó que tiene un 'nódulo pulmonar con características malignas'

El mandatario de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció ante los medios de comunicación -y luego de informar a su gabinete ministerial- que tiene un "nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno" y que se internará en un hospital para que le realicen pruebas.

El gobernante del Frente Amplio (FA), que cumple la parte final de su segundo mandato, es oncólogo de profesión y hace exactos 20 días enterró a su esposa María Auxiliadora Delgado (79 años) tras fallecer víctima de un infarto. "Me siento perfectamente bien. No he tenido ningún síntoma", dijo Vázquez en la sede presidencial.

Aunque el domingo 27 de octubre se realizarán las elecciones uruguayas, a poco más de dos meses de esa fecha las campañas se detuvieron para saludar al presidente. Desde todos los sectores del FA le llegaron mensajes de apoyo y reconocimiento, e incluso el candidato opositor Luis Lacalle se dio tiempo de enviar saludos a Vázquez.