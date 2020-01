Secretario de Defensa de EE.UU. reconoció que no ha visto pruebas de posibles ataques de Soleimaní "El presidente no citó una prueba en concreto, y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere", dijo sobre la justificación para matar al general iraní.

Mark Esper . Foto: Getty Images