Se registró tiroteo en Columbus, Estados Unidos

La tarde de este lunes, la Policía de Columbus, Ohio, reportó un tiroteo en un conjunto residencial del sector, a mano de un sujeto en solitario.

Al lugar, cercano a Apple Blossom Lane off Eakin Road, llegaron diversos equipos para controlar la situación, entre estos, personal del equipo especial SWAT, además de negociadores de rehén.

"Hombre realiza múltiples disparos. Policías de patrullaje, SWAT y negociadores de rehenes en la escena. Aléjese del área. Daremos más detalles cuando estén disponibles", fue lo que escribió la policía en su twitter.

Hasta el momento no se sabe si hay heridos o cuántos son, pero las escuelas de los alrededores se encuentran cerradas.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:



Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)



Male firing multiple shots.



Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.



STAY OUT OF THE AREA.



*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI