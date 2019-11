Sanders sobre Chile: 'Un presidente multimillionario impone austeridad mientras el ejercito reprime'

La crisis social en Chile llegó hasta Estados Unidos. Uno de los principales candidatos demócratas a la Casa Blanca, el senador Bernie Sanders, se refirió a las protestas y manifestaciones ciudadanas que hay en el país.

El congresista norteamericano utilizó su cuenta de Twitter para referirse a lo ocurrido en territorio chileno, primero en inglés y luego en español, criticando las decisiones del mandatario chileno Sebastián Piñera ante la crisis.

"En Chile, un presidente multimillionario impone austeridad mientras el ejercito reprime a los manifestantes. Miles han sido detenidos. Ante la historia de Chile, esto es peligroso", expresó Sanders, junto a la difusión de un video que expone la represión.

El senador por Vermont agregó que "la solución es obvia aquí y en el mundo. Devolver el poder donde debe estar: con la clase obrera". Sanders, Joe Biden y Elizabeth Warren son los favoritos del Partido Demócrata para las elecciones de 2020.

In Chile, a billionaire president pushes austerity while the military represses protesters. Thousands have been arrested. Knowing Chile's history, this is very dangerous.



The solution here and across the world is obvious. Put power where it belongs: with working people. https://t.co/s6J7kOtDXs