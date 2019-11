Rusia negó 'intervención' en crisis social y política en Chile tras insinuación de Donald Trump

Los problemas que aquejan al gobierno del presidente Sebastián Piñera trascendieron las fronteras y fueron una nueva excusa para un cruce de palabras entre Estados Unidos y Rusia.

Todo comenzó hace algunos días, cuando diversos medios informaron respecto a una conversación entre Donald Trump, presidente norteamericano y Sebastián Piñera, cita donde le mandatario de Estados Unidos habría mencionado la injerencia de otros países en la crisis social y política que afecta a nuestro país.

De inmediato las miradas se fueron contra el gobierno ruso de Vladimir Putin, eterno rival de los norteamericanos, quienes no se quedaron callados y salieron al paso de dichas acusaciones: "Washington ha utilizado estos sucios métodos en numerosas ocasiones", afirmó el viceministro de Asunto Exteriores ruso Serguéi Riabkov, en unas declaraciones a la agencia Interfax.

"El Gobierno de EE.UU. aprovecha la compleja situación interna en Chile para continuar sus intentos de enlodar la política exterior de nuestro país", agregó el viceministro ruso.

Pero Riabkov no se quedó ahí y además aseveró que: "respetamos la soberanía de los estados. No debe haber ninguna duda sobre nuestra política, firme y consecuente. Estoy seguro de que los políticos chilenos, la sociedad chilena, comprenden esto perfectamente y de que las intrigas malintencionadas de EE.UU. no darán el resultado esperado por Washington", enfatizó.