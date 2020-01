Puerto Rico: sismo de magnitud 5.7 dejó viviendas y lugares emblemáticos de la isla dañados

La mañana de este lunes a las 6:32 a.m, se registró un sismo de 5,7 en Puerto Rico, con epicentro en el municipio de Indios, según el Servicio Geológico de EE.UU.

El movimiento dejó varias viviendas dañadas, según reportaron los habitantes en redes sociales.

Puerto Rico has been having back to back earthquakes since December 28th. This morning another one hit causing the most damage so far. Nobody knows when the earthquakes will stop. Pray for Puerto Rico. My island keeps getting destroyed and nobody talks about it. pic.twitter.com/vW150jGXLm