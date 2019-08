Prueba clínica en Sudáfrica encontró una cura para la cepa de tuberculosis más letal

Un estudio clínico en el Hospital de Enfermedades Tropicales de Johannesburgo dio con un esquema de medicamentos que demostró una tasa de éxito del 90% en contra de una cepa mortal de la tuberculosis conocida como XDR-TB. El ensayo se realizó en 109 pacientes, pero los expertos aseguran que los resultados son revolucionarios.

La tuberculosis supera al sida como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo, y la cepa XDR-TB es resistente a los antibióticos que se usan. En la prueba llamada Nix-TB los pacientes tomaron cinco pastillas diarias por seis meses, que contenían tres fármacos: pretomanid, bedaquilina y linezolid.

El 14 de agosto la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos respaldó el estudio al aprobar la más nueva de las tres medicinas usadas en el esquema. Informa The New York Times que se espera que la OMS, que suele adoptar los tratamientos aprobados por la FDA, aliente que el tratamiento se use en el mundo.

Uno de los descubridores de la cepa XDR-TB, el académico Gerald Friedland, quien ahora es profesor emérito de la facultad de Medicina de la Universidad Yale, calificó al ensayo Nix-Tb como "una prueba maravillosa" que puede revolucionar el tratamiento, agregando que "si esto funciona tan bien como parece, hay que hacerlo ya".