Primer Ministro de Reino Unido descartó autorizar a Escocia para segundo referéndum

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, publicó una carta dirigida a la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, en la que descartó la realización de un segundo referéndum de independencia en el país.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n