Primer ministro de Luxemburgo dejó en evidencia a Boris Johnson por no asistir a una conferencia

Lo abuchearon y luego lo dejaron en evidencia. Una compleja jornada tuvo el primer ministro conservador del Reino Unido, Boris Johnson, en su visita oficial al Gran Ducado de Luxemburgo, ocasión en la que se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro del pequeño país Xavier Bettel.

Al salir de la cita con Juncker y Bettel, en las afueras del recinto los manifestantes decidieron pifiar al jefe de los Tory y hasta le gritaron "borracho". Por esta razón Johnson eligió suspender su presencia en la conferencia de prensa conjunta que realizaría junto con el primer ministro de Luxemburgo.

La medida de último momento no fue recibida por Xavier Bettel, quien decidió asistir a la actividad ante los medios de comunicación y que quedara expuesta la ausencia de Boris Johnson. El gobernante luxemburgués atendió a los periodistas y se refirió al primer ministro británico, apuntando al sector vacío que estaba preparado para la ocasión.

El viaje del líder del Partido Conservador a Luxemburgo era considerado por el oficialismo británico como un momento clave para que mostrara que las conversaciones sobre el Brexit avanzaban hacia un acuerdo a su gusto. Nada de eso ocurrió y Bettel dijo que Johnson necesitaba presentar nuevas alternativas a la Unión Europea.

"La gente necesita saber qué les va a pasar dentro de seis semanas. Necesitan certeza y necesitan estabilidad. No puedes retener a su futuro como rehén para obtener ganancias políticas partidarias (...) No nos culpen porque no saben cómo salir de la situación en la que se encuentran", manifestó Xavier Bettel en alusión a Johnson.

Informa The Guardian que desde la embajada británica, Johnson debió reconocer a la prensa británica que las conversaciones sobre el Brexit estaban en un "momento difícil" y que la conferencia de prensa tuvo que cancelarse porque "claramente habría mucho ruido y nuestros puntos se habrían ahogado".