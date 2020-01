Presidente Donald Trump descartó muertos en ataque contra dos bases de EE.UU. en Irak

"Mientras sea el Presidente de Estados Unidos, Irán nunca tendrá el arma nuclear", fue la frase con la que Donald Trump inició una esperada conferencia de prensa, realizada este miércoles en la Casa Blanca. El Mandatario se refirió al ataque ocurrido este martes contra dos bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses.

"El pueblo americano debe estar extremadamente contento de que no hubiera daños a los soldados en los ataques de anoche por parte del régimen iraní, no hubo bajas entre los soldados y el daño ha sido mínimo", señaló Trump, agregando que se evitó una tragedia mayor gracias a un sistema de alerta temprana.

También tuvo calificativos para Irán, en medio de la tensión en Medio Oriente tras el asesinato del general Qasem Soleimani. "Las naciones han tolerado el comportamiento desestabilizador de Irán y ese comportamiento destructivo en Medio Oriente. Esos días se acabaron", señaló el Presidente estadounidense.

Agregó que "Irán ha sido el patrocinador líder de las armas nucleares y del terrorismo, lo que amenaza al mundo civilizado. Nunca permitiremos que eso acontezca".

Sobre Soleimani, Trump sostuvo que "él capacitó a fuerzas militares como Hezbolá, lanzó ataques terroristas, él fue el que alimentó guerras sangrientas en toda la región, él asesinó militares estadounidenses y colocó bombas que desmembraron a los miembros de las fuerzas armadas".

Trump pidió más participación de la OTAN en el conflicto y subrayó que reforzará la economía interna: "Somos el mayor productor de crudo y gas, somos independientes y no necesitamos petróleo de Oriente Próximo. He reconstruido el Ejército con grandes inversiones, nuestras armas son fuertes y potentes, tenemos misiles hipersónicos de gran precisión, pero no queremos usarlos".

También anunció que adoptará una serie de sanciones "que estarán vigentes hasta que Irán cambie de curso". Además, a modo de conclusión, envió un mensaje al pueblo de Irán: “Queremos paz, queremos que tengan un buen futuro”.