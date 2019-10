Presidente de Perú disolvió el Congresó y llamó a elecciones parlamentarias

Este lunes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, decidió disolver el Congreso de la República, al considerar que la cuestión de confianza (interpuesta por el Gobierno) y que fue solicitada por el primer ministro, Salvador del Solar, fue rechazada, de acuerdo a El Comercio.



Dicha moción buscaba efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional (TC), puesto que no los consideraba transparente y que ha recaído en diversos vicios.



Por medio de un mensaje que difundió al país, Vizcarra señaló que "he decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias (anticipadas)", en el cierre de un choque de poderes que lleva años debatiéndose entre el ejecutivo y el legislativo.



Vale decir que el mandatario ya había "amenazado" con esta decisión, en caso de que el Congreso peruano no procediera a la cuestión de confianza, en caso de que continuara el proceso de elección de miembros del TC.