Presidente de México respaldo liberación de hijo del Chapo Guzmán tras ataques narcos en Culiacán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, fue detenido por fuerzas del orden y luego puesto en libertad, decisión que respaldo.

“Tomaron decisiones que yo avalo, que yo respaldo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", dijo el mandatario.

El jefe del ejecutivo explicó que Guzmán fue detenido en un operativo del Ejército, pero "hubo una reacción muy violenta" del grupo narco al que pertenece y “se ponía en riesgo la vida de mucha gente”: tras el arresto, comandos equipados con armas de alto poder tomaron las calles de Cualiacán y se enfrentaron con los uniformados, exigiendo la liberación del hijo del narcotraficante.

"Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia entre esta decisión y lo que han hecho otros gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto le cuesta trabajo a muchos entenderlo, eso convirtió al país en un cementerio”, agregó.





López Obrador afirmó que la determinación “la tomó el Gabinete de Seguridad de manera colegiada, los secretarios de Marina, Seguridad Pública y la Defensa Nacional”. “Yo respaldó eso porque considero que lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es la paz”, dijo.

"Acerca de que si se mostró debilidad del estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios, los conservadores pues no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos, nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión. Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios. Cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía. Además ya se probó todo eso (militarización) fue un rotundo fracaso, esa política autoritaria de la razón de estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas, nosotros no vamos a seguir con eso, no queremos la guerra", afirmó.