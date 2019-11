Presidente de Haití pide ayuda humanitaria a EE.UU. en medio de protestas en su contra

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, solicitó la ayuda humanitaria de Estados Unidos, en el contexto de las protestas callejeras que exigen su renuncia.

"Estamos en un momento muy difícil", dijo el mandatario sin detallas en qué consiste la ayuda pedida.

Este domingo, hubo dos muertos y ataques incendiarios a las embajadas de Francia y Canadá, informó el periódico local Le Nouvelliste.

Una de las víctimas es un hombre que fue acusado de matar a un manifestante y fue lapidado hasta la muerte por un grupo de personas en el barrio de Cité Soleil, según informó la agencia de noticias Efe.

Antes de las manifestaciones del domingo, policías se manifestaron en las calles para exigir mejores condiciones de trabajo y dieron de plazo al gobierno hasta el miércoles para responder a sus demandas.

La empresa Sogener, una de las principales generadoras de energía del país, advirtió que el suministro eléctrico en el país podría colapsar desde el lunes próximo ante la escasez de combustible.

La compañía eléctrica aduce que no tiene combustible, porque no puede pagar su último pedido de 30.000 barriles de fuel oil (fulóleo) debido a que el Banco de la República de Haití no ha cumplido con los pagos correspondientes.