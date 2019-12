Presidente de Argentina no olvidó sus responsabilidades: Tomó exámenes de derecho

Pasaron tres días desde que recibió la banda presidencial de Argentina, pero no olvidó sus deberes. Alberto Fernández, nuevo mandatario trasandino estuvo el pasado viernes por la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UAB) para tomarle examen a sus exalumnos.

La promesa del mandatario era con sus alumnos, a quienes les aseguró que pese a su nuevo estatus social, igual no dejaría de lado sus responsabilidades estudiantiles: "cuando uno tiene al presidente de profesor quiere lucirse. Es un profesor excelente, nunca tocamos temas políticos y se dedicó a la materia. Me ayudó mucho en el examen, pero muy exigente. Ahora le voy a sacar una foto a la libreta con su firma y la voy a poner el currículum, para que vean que me aprobó el presidente", comentó uno de los alumnos de Fernández.

El mandatario compartió la experiencia a través de redes sociales: "no quise dejar de venir hoy a la Facultad de Derecho de la UBA a tomar exámenes finales a mis alumnos y alumnas de Derecho Penal. La educación pública gratuita es uno de los valores más importantes que tenemos. Vamos a defenderla con el ejemplo y con los recursos que merece", escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que la prensa trasandina adelantó que Fernández no podrá cobrar dinero a la universidad en cuestión por el trabajo realizado debido a ya ser elegido y aunciado como presidente argentino.