Policías cambiaron multas de tránsito por alimento para gatitos

En el condado de Muncie, Indiana, Estados Unidos, la policía local elaboró una curiosa política para el pago de multas por estar mal estacionado que fue enormemente celebrada por la ciudadanía:

"Si tienes un parte de 25 dólares nos puedes traer el equivalente en comida y/o arena para gatos para donarlos a cambio de la multa", explicaron los oficiales en un video en redes sociales.

La iniciativa consiste en entregarle esa donación al refugio de animales local, ya que solían tener problemas para alimentar a los casi 350 gatos que residen en el lugar.

Los oficiales explicaron que la medida originalmente buscaba ser una "oferta limitada" solo entre el 15 y 19 de julio, pero las ganas de ayudar cuando hay felinos involucrados fue tan grande que "¡incluso muchos donaron comida sin siquiera tener una multa!", señalaron en redes.

A lot of people have donated cat food and litter this week! Most of these people didn't even have a parking ticket 😬. @MuncieACS can always use pet supplies! We are glad this this week’s unique promotion helped spread the word! Thanks Muncie!#petsofinstagram #Muncie pic.twitter.com/GWvtmKMraR