Periodista del Washington Post fue despedida por recordar acusación de violación contra Kobe Bryant

La periodista Felicia Sonmez, del medio estadounidense Washington Post, fue suspendida de su puesto luego de haber tuiteado, a momentos de la noticia de su muerte, sobre un caso en que se acusaba a Kobe Bryant de violación.

Según lo que informó el New York Times, "la reportera ha sido desplazada a un puesto administrativo mientras el periódico decide si los tuits sobre la muerte de Kobe Bryant ha violado la política del periódico".

La publicación era el link de la noticia titulada: "El perturbador caso de violación de Kobe Bryant: la evidencia del ADN, la historia de la acusadora y la media confesión", lo que desató la irá de los fans en redes sociales.

Luego de esto, el hashtag #FireFeliciaSonmez, solicitud de despido de la periodista, se hizo popular en Twitter, donde muchos la criticaron e incluso algunos incluso la emplazaron a disculparse por su tuit.

El Business Insider publicó los dichos de Felicia tras la noticia: "Por favor tómense un momento y lean la historia, que fue escrita hace más de tres años, y no por mi".

Washington Post reporter @feliciasonmez deleted her crass tweets about Kobe Bryant. But screen grabs are forever – and I took some before she deleted the tweets.



Bye, Felicia. pic.twitter.com/IvNZHkiBam