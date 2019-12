Pepe Mujica aseguró que el feminismo le parece 'bastante inútil' en reciente entrevista

El expresidente de Uruguay, José Mujica, señaló que el feminismo le parece "bastante inútil", porque "el machismo es un hecho y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable, la estridencia termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa y excita lo reaccionario de la propia sociedad".

En conversación con Voces de Uruguay, el político sostuvo que "me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases, porque las clases sociales las veo también dentro del movimiento feminista".

En esa línea, aseveró que "hay mujeres explotadas. Y el último orejón del tarro lo componen las mujeres abandonadas con hijos, y el movimiento feminista no les da bola. Es una de las cosas más dolorosas".

"Donde más machismo hay es en los escalones más bajos de la sociedad, porque el hombre deja tirada a la mujer con tres o cuatro hijos y que se arreglen. Ahí sí que es jodida la cosa", lamentó.

En la entrevista, Pepe Mujica agregó que "ellas tienen una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Tratan de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos. La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés ni dónde tenemos la camisa".

"Las mujeres son menos pelotudas que los hombres", sostuvo, argumentando que ellas "terminan las carreras". En ese sentido, explicó que "hay cada vez más profesionales mujeres" y que en el mundo que viene habrá "carreras como la del Poder Judicial" en la que deberán "pedir cuotas masculinas".