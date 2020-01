Paulo Coelho borró libro infantil que escribía con Kobe Bryant

Paulo Coelho confirmó que borró el libro infantil que estaba escribiendo junto a Kobe Bryant, ya que sin él "no tenía sentido".

El novelista de 72 años le contó a The Associated Press (citado también por The Guardian), que en una conversación que tuvieron en 2016, el basquetbolista le dijo que podrían escribir una obra juntos, y él le contestó "cuando quieras". Unos meses después, comenzó el proyecto.

"Lo borré porque no tiene sentido publicarlo sin él", y agregó que "este no aportaría nada relevante a él o su familia", dijo, sin mencionar cuántas páginas tenía, o si ya estaba el título del texto.

Según lo que comentó el escritor, Kobe quería hacer un libro que "fuera un ejemplo positivo para los niños, especialmente para aquellos que vienen de lugares muy humildes", y de cómo sobreponerse a la adversidad con los deportes.

De paso, el escritor lamentó la muerte del basquetbolista comentando que "nos ha demostrado lo importante que era para el mundo, no solo para Estados Unidos. Vamos a hablar de su legado por muchos años, más allá del deporte".

Bryant era un gran fan de Coelho. En varias ocasiones mencionó y recomendó su libro favorito era El Alquimista. Incluso se vio a su amigo LeBron James leyendolo una vez.