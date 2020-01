Papa Benedicto XVI se manifestó a favor del celibato sacerdotal

El papa benemérito Benedicto XVI se manifestó en favor del celibato sacerdotal, medida que el papa Francisco considera suavizar.

En el libro From the Depths of Our Hearts, que será lanzado próximamante, el sumo pontífice habló sobre la prohibición de los hombres casados para desempeñarse en el sacerdocio, diciendo que "no puedo, no puedo quedarme callado o fingir ignorancia".

En el estractos del texto, publicados exclusivamente por el medio francés Le Figaro, el papa benemérito de 92 años escribió que "el estado civil concierne al hombre como un todo y la igualdad del servicio para el Señor requiere la ofrenda completa del hombre, no parece posible lograr simultáneamente ambas vocaciones".

Y agregó que "el llamado a seguir a Jesús no es posible sin esta señal de libertad y de renuncia a todos los compromisos".

El libro será lanzado en primer lugar en francés, mientras que la versión en inglés se espera que sea publicada a fines de febrero.