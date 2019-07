Palestina rompió sus últimos lazos con Israel luego de que demolieran 70 viviendas

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, anunció que romperán las relaciones con Israel tras la demolición de 70 viviendas palestinas en Jerusalén Este. Tras una reunión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Ramala (Cisjordania), Abbas declaró el fin de la aplicación de los acuerdos bilaterales.

Esto deja fuera a los Acuerdos de Oslo que van desde temas aduaneros y sanitarios hasta la estrategia en coordinación de seguridad. Hasta ahora la cooperación entre la policía palestina y los servicios israelíes contribuyeron a desarticular grupos que pretendían cometer atentados en Israel o en los asentamientos de Cisjordania.

Informa el diario español El País que Abbas -de 83 años de edad- eligió elevar el tono en contra de Israel al denunciar como "crimen de guerra" y "limpieza étnica" la destrucción de edificios en distintas fases de construcción en Wadi Humus, un distrito periférico del barrio de Sur Baher de Jerusalén Oriental.

Aunque Wadi Humus está en el sector bajo control israelí desde 2002, gran parte de su territorio está incluido en el área de jurisdicción palestina según los Acuerdos de Oslo. "No nos rendiremos y no aceptamos vivir bajo la ocupación. Palestina no es una parcela inmobiliaria", dijo Abbas al reiterar su rechazo al acuerdo impulsado por EE.UU.