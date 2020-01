Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó durante esta jornada que se declaró emergencia internacional por la expansión que ha tenido el coronavirus en otros países.

"La principal razón para la declaración no es por lo que está ocurriendo en China, sino fuera de China. Nuestra principal preocupación es que el coronavirus llegue a países con sistemas de salud débiles y menos preparados", señaló el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La autoridad catalogó la aparición de este patógeno como un "brote sin precedentes y que se ha encontrado con una respuesta sin precedentes". También destacó que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno del gigante asiático "habríamos visto muchos más casos fuera de China en este momento, y probablemente muertes".

Adhanom informó que hay 98 casos de coronavirus –cuyo nombre técnico es 2019nCoV– en 18 países fuera de China, incluidos ocho casos de transmisión de persona a persona en cuatro países: Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos. En el caso del territorio chino, hay al menos 7.384 casos confirmados y 170 muertos.

"No existen razones para tomar medidas que interfieran innecesariamente con los viajes y el comercio internacionales”, agregó el director de la entidad. "Hacemos un llamado a todos los países para que implementen decisiones basadas en evidencia y que sean consistentes. La OMS está dispuesta a brindar asesoramiento a cualquier país que esté considerando qué medidas tomar".

🚨BREAKING🚨



"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros