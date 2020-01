OMS teme la capacidad de transmisión que podría tener el coronavirus chino

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, aseguró que la principal “preocupación” con el nuevo coronavirus detectado en China es que se contagie entre humanos, especialmente en aquellos núcleos urbanos donde viven un gran número de personas.

“En países donde hay una gran concentración humana y la transmisión puede ser más importante. Nos preocupa qué capacidad letal tiene ese virus, cuánta mortalidad podría causar y su modo de transmisión. Hay virus que se extienden fácilmente, pero no causan mortalidad. Hay mucho que investigar”, dijo.

Neira explicó que la OMS tomará medidas dependiendo “de la virulencia del coronavirus y su capacidad de transmisión”.

“Va a necesitar una serie de medidas internacionales que si se aprueban en el comité se pondrán en marcha. Si no se aprueban estas medidas, pues no serán necesarias, pero seguiremos investigando la posible expansión de ese virus si no llegamos a un acuerdo”, afirmó.

Las autoridades chinas informaron que ya han muerto nueve personas por el virus y los contagiados suman más de 400. Hay casos registrados en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Estados Unidos.