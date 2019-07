OMS declaró emergencia internacional por el brote de ébola de la República Democrática del Congo

La epidemia del ébola aumenta su riesgo. El comité de emergencia de la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró como una emergencia de salud pública internacional el brote del virus que afecta a la República Democrática del Congo. La determinación llega luego de que se detectara un caso en la ciudad de Goma, de más de un millón de habitantes y ubicada cerca de la frontera con Uganda.

La confirmación del primer caso de ébola en la zona este del país africano, el de un pastor evangelista que viajó en bus desde Butembo, encendió las alarmas. El religioso presentó los síntomas el domingo y se dirigió a una clínica, desde donde fue trasladado para ser atendido en un centro sanitario especializado. El hombre infectado falleció el martes. Las autoridades localizaron al conductor del autobús y buscaban a otros 18 pasajeros.

"Si bien no hay pruebas aún de una transmisión local del ébola en Goma o Uganda, estos eventos representan una preocupante expansión geográfica del virus. Es hora de que el mundo tome nota", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A la fecha se detectaron un total de 2.512 casos, 2.418 confirmados y 94 probables, además de 1.676 muertes a causa del brote.

Informa El País que la organización "no recomienda ninguna restricción en los viajes y el comercio, lo que más que detener el ébola podría dañar la lucha (contra el virus). Esas restricciones fuerzan a la gente a usar pasos fronterizos informales y no vigilados, lo que incrementa el potencial de expansión". La titular de Médicos sin Fronteras, Joanne Liu, alertó que "la epidemia no está bajo control".