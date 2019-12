Ministro de Bienes Nacionales: 'El tiempo de las marchas ya pasó, hoy es tiempo de las soluciones'

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, se refirió a las manifestaciones en nuestro país, sosteniendo que "el tiempo de las marchas ya pasó, hoy es tiempo de las soluciones".

En conversación con El Mercurio, también expresó que "ahora es el momento de recuperar la tranquilidad, la seguridad, el orden público y avanzar a una agenda social".

Respecto a los hechos de violencia sucedidos en el último tiempo en el Instituto Nacional, su excasa de estudios, expuso que "lo que vimos hace un par de meses ahí es muy triste y muy sintomático de lo que hemos vivido el último mes".

Consultado por una declaración que sacó el Centro de Alumnos de ese establecimiento educacional, rechazando su designación como ministro, concluyó que "no me sorprende, porque he sido muy claro en condenar los hechos de violencia al interior del colegio, que ha sido extrema. Uno siempre preferiría que todo el mundo te recibiera con los brazos abiertos y te felicitara, pero estamos viviendo situaciones de mucha polarización, de ánimos crispados".